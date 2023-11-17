Белов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Белов Фёдор Прокопьевич

Мать: Белова Анна Ивановна

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