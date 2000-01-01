Кабанцова Римма Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанцова Римма Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Климов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанцов Денис Петрович

Отец ребёнка: Кабанцов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанцов Тимур Петрович

Отец ребёнка: Кабанцов Петр

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