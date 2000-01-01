Кабанцова Римма Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Климов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кабанцов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кабанцов Петр