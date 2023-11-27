Смирнова (Меньшова) Елена Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Меньшова) Елена Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Герман Яковлевич

Мать: Матрона Ивановна

Бракосочетание
02.10.1891 ст.

Муж: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.12.1892

Сын: Смирнов Александр Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.01.1897

Сын: Смирнов Павел Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.07.1899

Дочь: Смирнова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.03.1902 ст.

Дочь: Смирнова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.04.1904

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.10.1906

Сын: Смирнов Вениамин Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.09.1908

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.04.1911

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Смирнова Галина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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