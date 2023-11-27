Смирнова (Меньшова) Елена Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Герман Яковлевич
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
02.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1892
Сын: Смирнов Александр Павлович
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.01.1897
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.07.1899
Дочь: Смирнова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.03.1902 ст.
Дочь: Смирнова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.04.1904
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.10.1906
Сын: Смирнов Вениамин Павлович
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.09.1908
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.04.1911
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Смирнова Галина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно