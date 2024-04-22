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Варлам Трофимов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Трофим Кирилов (Ич)

Мать: Ирина Тереньтьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Евдокея Варламова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Марья Варламова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иван Варламов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1826
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