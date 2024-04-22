Варлам Трофимов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Трофим Кирилов (Ич)
Мать: Ирина Тереньтьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Евдокея Варламова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Марья Варламова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иван Варламов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1826