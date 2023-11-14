Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1715 и 1722
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1715 и 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1730 и 1740
Муж: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Смерть
После 1755