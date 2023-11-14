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Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1715 и 1722

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1714 и 1718 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1745 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1715 и 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1730 и 1740

Муж: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1755
Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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