Орёл (Савицкая) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Орёл Григорий Парфентьевич
Отец ребёнка: Орёл Парфентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Анна (?) Парфентьевна
Отец ребёнка: Орёл Парфентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орёл Парфентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орёл Мария Парфентьевна
Отец ребёнка: Орёл Парфентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орёл Парфентий
Смерть
Неизвестно