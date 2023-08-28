Орёл (Савицкая) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орёл (Савицкая) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Орёл Григорий Парфентьевич

Отец ребёнка: Орёл Парфентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Анна (?) Парфентьевна

Отец ребёнка: Орёл Парфентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орёл Яким Парфентьевич

Отец ребёнка: Орёл Парфентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орёл Мария Парфентьевна

Отец ребёнка: Орёл Парфентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орёл Парфентий

Смерть
Неизвестно
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