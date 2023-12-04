Анна Ефтифеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1769
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
1751
Отец: Ефтифей Иванов
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
1769
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)