Анна Ефтифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефтифеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Ефтифей Иванов

Мать: не указана

НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
1769
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
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