Бадияна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадияна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Байрамбика Мухаметшарипова

Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметамин Мухаметшарипов

Отец ребёнка: Мусин Мухаметшарип Иралин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин Мухаметшарип Иралин

Смерть
Неизвестно
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