Анищенко Юрий Павлович
Место рожденияУзбекистан, Пскентский р-н
Дата рождения11.09.1937
Дата смерти19.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937
Узбекистан, Пскентский р-н
Бракосочетание
22.10.1958
Узбекистан, г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мукосеева Людмила Макаровна
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Янги-Юль
Развод
1961
Смерть
19.02.2005
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область