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Анищенко Юрий Павлович

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Место рождения

Узбекистан, Пскентский р-н

Дата рождения

11.09.1937

Дата смерти

19.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937

Отец: Анищенко Павел Иванович

Мать: Анищенко Наталья Даниловна

Узбекистан, Пскентский р-н
Бракосочетание
22.10.1958

Жена: Мукосеева Людмила Макаровна

Узбекистан, г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мукосеева Людмила Макаровна

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Янги-Юль
Развод
1961

Жена: Мукосеева Людмила Макаровна

Смерть
19.02.2005
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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