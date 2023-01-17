Ляпушкина Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпушкина Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1927

Сын: Ляпушкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Ляпушкин Егор Павлович

Русома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
а/з №27 от 22.02.1927 родители крестьяне
Смерть
Неизвестно
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