Ляпушкина Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1927
Сын: Ляпушкин Александр Егорович
Отец ребёнка: Ляпушкин Егор Павлович
Русома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
а/з №27 от 22.02.1927 родители крестьяне
Смерть
Неизвестно