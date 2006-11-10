Царёв Виктор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти10.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Отец: Царёв Марк Парфёнович
Мать: Царева Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2006