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Царёв Виктор Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

10.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Царёв Марк Парфёнович

Мать: Царева Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2006
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