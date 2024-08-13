Красников Петр Красных Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Петр Красных Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Красникова (Красникова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: (Красникова) Устинья Петровна

Мать ребёнка: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Красников Антон Петрович

Мать ребёнка: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна

Смерть
До 1863

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