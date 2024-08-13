Красников Петр Красных Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: (Красникова) Устинья Петровна
Мать ребёнка: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Красникова (Коблякова) Агрипина Потаповна
Смерть
До 1863