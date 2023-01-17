Никита Архипов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Архип Прохоров
Мать: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Данила Никитин
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Никитина
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яков Никитин
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Николай Никитин
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ефим Никитин
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно