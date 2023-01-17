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Никита Архипов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Архип Прохоров

Мать: Татьяна Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Данила Никитин

Мать ребёнка: Марья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Никитина

Мать ребёнка: Марья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Марья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яков Никитин

Мать ребёнка: Марья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Николай Никитин

Мать ребёнка: Марья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ефим Никитин

Мать ребёнка: Марья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Марья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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