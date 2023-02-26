Мурыгина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мурыгин Иван Ионович

Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мурыгин Максим Ионович

Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Ионавна

Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Ионавна

Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович

Волово, Воловский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурыгин Ион Трафимович

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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