Мурыгина Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мурыгин Иван Ионович
Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Ионавна
Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Ионавна
Отец ребёнка: Мурыгин Ион Трафимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно