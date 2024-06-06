Лейко Прасковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛейко Прасковья

Лейко Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1902 и 1910 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейко (Лейко) Мария

Отец ребёнка: Лейко Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейко Фёдор

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Лейко Михаил

Отец ребёнка: Лейко Фёдор

Смерть
Неизвестно

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