Чегодаева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1939

Дочь: Яровая Мария Андреевна

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодаев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодаев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Андрей

Смерть
Неизвестно
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