Чегодаева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1939
Дочь: Яровая Мария Андреевна
Отец ребёнка: Чегодаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Чегодаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Чегодаев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Андрей
Смерть
Неизвестно