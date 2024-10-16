Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна

Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна

Место рождения

Старая Бекшанка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Бекшанка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1903 ст.

Муж: Рульков Григорий Лукьянович

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1908

Дочь: Рулькова Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Рульков Григорий Лукьянович

Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Рульков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рульков Григорий Лукьянович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.