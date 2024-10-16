Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1903 ст.
Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1908
Дочь: Рулькова Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Рульков Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
03.08.1912
Отец ребёнка: Рульков Григорий Лукьянович