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Каницкая (Румянцева) Оксана Владимировна
Каницкая (Румянцева) Оксана Владимировна
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Место рождения
Зима
, Зиминское, Иркутская область
Дата рождения
07.12.1964
Пол
Женский
Отец
Румянцев Владимир Яковлевич
1937 г.р.
Мать
Румянцева (Шумилова) Галина Фёдоровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1964
Отец:
Румянцев Владимир Яковлевич
Мать:
Румянцева Галина Фёдоровна
Зима
, Зиминское, Иркутская область
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