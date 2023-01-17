Каницкая (Румянцева) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каницкая (Румянцева) Оксана Владимировна

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Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

07.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1964

Отец: Румянцев Владимир Яковлевич

Мать: Румянцева Галина Фёдоровна

Зима, Зиминское, Иркутская область
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