Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Между 1845 и 1850

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1850

Отец: Тромпетер Теодор (Федор)

Мать: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Член правления
Бракосочетание
13.04.1874

Жена: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
06.03.1875

Дочь: Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
18.10.1876

Сын: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
03.02.1878

Сын: Тромпетер Eduard

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
10.11.1879

Сын: Трмпетер (Trompeter) Ричард Мартин (Richard Martin)

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.04.1884

Сын: Тромпеттер Макс-Николай-Губерт (Max Nikolai Herbert) (Max Nikolai Herbert)

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: (Тромпетер) Hedwig Elesabeth Louise

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.05.1889

Сын: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Тромпетер) Луиза Людвиговна

Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Смерть
1918
Николаев, Миколаївська область

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