Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1845 и 1850
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Сын: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Сын: Тромпетер Eduard
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Сын: Трмпетер (Trompeter) Ричард Мартин (Richard Martin)
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Сын: Тромпеттер Макс-Николай-Губерт (Max Nikolai Herbert) (Max Nikolai Herbert)
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Дочь: (Тромпетер) Hedwig Elesabeth Louise
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Сын: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа
Дочь: (Тромпетер) Луиза Людвиговна
Мать ребёнка: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа