Шляховая Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховая Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1987

Дочь: Шляховая Людмила Игоревна

Отец ребёнка: Шляховой Игорь Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляховой Игорь Григорьевич

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