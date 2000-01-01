Шляховая Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1987
Дочь: Шляховая Людмила Игоревна
Отец ребёнка: Шляховой Игорь Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляховой Игорь Григорьевич