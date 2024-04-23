Гудков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудков Иван Петрович
Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1913
Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1918
Дочь: Гудкова Анна Петровна
Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1928
Дочь: Гудкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна
Павловское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно