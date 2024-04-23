Гудков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Иван Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1913

Сын: Гудков Николай Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1918

Дочь: Гудкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1928

Дочь: Гудкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Гудкова Евдокия Ивановна

Павловское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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