Паюсова Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаюсова Ирина Андреевна

Паюсова Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

02.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Паюсов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Паюсова Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Паюсов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
26.09.1820 ст.

Сын: Паюсов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович

Смерть
02.03.1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close