Паюсова Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти02.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801 ст.
Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Паюсова Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
26.09.1820 ст.
Отец ребёнка: Паюсов Матвей Егорович
Смерть
02.03.1856