Рочев Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРочев Владимир Семенович

Рочев Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рочева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
22.08.2006

Сын: Рочев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Рочева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.2015

Сын: Рочев Гордей Владимирович

Мать ребёнка: Рочева Наталья Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.