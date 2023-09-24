Рочев Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.2006
Сын: Рочев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Рочева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
13.06.2015
Сын: Рочев Гордей Владимирович
Мать ребёнка: Рочева Наталья Николаевна