Трубникова Елена Самсоновна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти06.10.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Трубников Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Трубников Лукьян Евдокимович
Отец ребёнка: Трубников Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Трубников Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Трубников Поликарп Евдокимович
Отец ребёнка: Трубников Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Трубников Игнат Евдокимович
Отец ребёнка: Трубников Евдоким Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.10.1800