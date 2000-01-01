Грудева (Басова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудева (Басова) Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Грудев Лев Николаевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Грудев Николай Львович

Отец ребёнка: Грудев Лев Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Грудев Василий Львович

Отец ребёнка: Грудев Лев Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудев Лев Николаевич

Смерть
Неизвестно
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