Скоробогатов Антонин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоробогатов Антонин Петрович

Скоробогатов Антонин Петрович

avatar

Место рождения

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск

Дата рождения

14.08.1926

Дата смерти

29.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1926

Отец: Скоробогатов Пётр Павлович

Мать: Скоробогатова Просковья Кириловна

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Мухина Ольга Антониновна

Мать ребёнка: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
14.05.1964

Дочь: Минченко Наталья Антониновна

Мать ребёнка: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Александр Антонинович

Мать ребёнка: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
Смерть
29.01.2013
Россия Брянская область город Новозыбков
Причина смерти: Онкология
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close