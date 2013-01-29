Скоробогатов Антонин Петрович
Место рожденияСССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Дата рождения14.08.1926
Дата смерти29.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1926
СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Мухина Ольга Антониновна
Мать ребёнка: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
14.05.1964
Дочь: Минченко Наталья Антониновна
Мать ребёнка: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатов Александр Антонинович
Мать ребёнка: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна
Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
Смерть
29.01.2013
Россия Брянская область город Новозыбков
Причина смерти: Онкология