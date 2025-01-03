Вирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)
женский, родилась 1943, Семёновка Полтавской области
МатьМошенец (Бугай) Галина Сергеевна27.12.1917 г.р.
ОтецМошенец Василий Павлович1917 г.р.
Супруги
Вирменич ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Беленькая (Кудрявцева) Лэся ВладимировнаНеизвестно г.р.
Вирменич Тарас ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Семёновка Полтавской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беленькая (Кудрявцева) Лэся Владимировна
Отец ребёнка: Вирменич Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вирменич Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вирменич Тарас Владимирович
Отец ребёнка: Вирменич Владимир
Семёновка Полтавской области