Вирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася) 1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)

Автор
ВБ
Бычкова В.

женский, родилась 1943, Семёновка Полтавской области

Мать
Мошенец (Бугай) Галина Сергеевна27.12.1917 г.р.
Отец
Мошенец Василий Павлович1917 г.р.
Супруги
Вирменич ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Беленькая (Кудрявцева) Лэся ВладимировнаНеизвестно г.р.
Вирменич Тарас ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Мошенец Василий Павлович

Мать: Мошенец (Бугай) Галина Сергеевна

Семёновка Полтавской области

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беленькая (Кудрявцева) Лэся Владимировна

Отец ребёнка: Вирменич Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирменич Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вирменич Тарас Владимирович

Отец ребёнка: Вирменич Владимир

Семёновка Полтавской области

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