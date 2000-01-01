Михальский Анатолий Борисович
Место рожденияИзюм Украина
Дата рождения08.04.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1930
Отец: Михальский Борис Александрович
Мать: не указана
Изюм Украина
Бракосочетание
19.10.1956
Жена: не указана
Сталино (Донецк)
Рождение ребёнка
19.03.1958
Сын: Михальский Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Михальская Ковалевская Алевтина Ивановна
Одесса Украина