Михальский Анатолий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихальский Анатолий Борисович

Михальский Анатолий Борисович

avatar

Место рождения

Изюм Украина

Дата рождения

08.04.1930

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1930

Отец: Михальский Борис Александрович

Мать: не указана

Изюм Украина
Бракосочетание
19.10.1956

Жена: не указана

Сталино (Донецк)
Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Михальский Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Михальская Ковалевская Алевтина Ивановна

Одесса Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close