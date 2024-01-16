Кишкичев Филат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкичев Филат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кишкичев Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкичева Варвара Пахомовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кишкичев Михаил Филатович

Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Пахомовна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кишкичева Прасковья Филатовна

Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Пахомовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кишкичева Анна Филатовна

Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Пахомовна

Смерть
Неизвестно

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