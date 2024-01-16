Кишкичев Филат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кишкичев Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кишкичев Михаил Филатович
Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Пахомовна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кишкичева Прасковья Филатовна
Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Пахомовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кишкичева Анна Филатовна
Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Пахомовна
Смерть
Неизвестно