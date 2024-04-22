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Безгодов Константин Алексеев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

18.06.1914

Дата смерти

26.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914

Отец: Безгодов Алексей Данилов

Мать: Безгодова Анастасия Алексеева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 24 об. – 25 Р40. 18 (19) июня. Константин Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Алексей Данилов Безгодов и законная жена его Анастасия Алекс... Показать все
Смерть
26.06.1914
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 104 об. – 105 У49. 26 (28) июня Д.Ожогиной кр. Алексея Данилова Безгодова сын Константин, 1 мес., от родимца.
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