Безгодов Константин Алексеев
Место рождения
Дата рождения18.06.1914
Дата смерти26.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.06.1914
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 24 об. – 25 Р40. 18 (19) июня. Константин Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Алексей Данилов Безгодов и законная жена его Анастасия Алекс... Показать все
Смерть
26.06.1914
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 104 об. – 105 У49. 26 (28) июня Д.Ожогиной кр. Алексея Данилова Безгодова сын Константин, 1 мес., от родимца.