Игнатьев Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Рождение ребёнка
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
04.02.1818
Рождение ребёнка
Около 1818
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степановна
Смерть
До 1832