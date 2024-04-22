Игнатьев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Яков

Место рождения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

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Около 1814 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Игнатьев Яков Яковлев

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
04.02.1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степановна

Смерть
До 1832
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
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