Оглоблин Симеон Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблин Симеон Аввакумович

Оглоблин Симеон Аввакумович

avatar

Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Оглоблин Аввакум Потапов

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1864 ст.

Жена: Оглоблина Пелагея Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1868 ст.

Дочь: Оглоблина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Михайлова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1871 ст.

Сын: Оглоблин Прохор Семёнович

Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Михайлова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close