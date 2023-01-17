Оглоблин Симеон Аввакумович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Оглоблин Аввакум Потапов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1864 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1868 ст.
Дочь: Оглоблина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
23.07.1871 ст.
Сын: Оглоблин Прохор Семёнович
Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно