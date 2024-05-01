Черевятина Овдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеревятина Овдотья

Черевятина Овдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червятин Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
1704

Сын: Червятин Семен Иванович

Отец ребёнка: Червятин Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
1709

Сын: Червятин Данило Иванович

Отец ребёнка: Червятин Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Червятин Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Червятин Иван Ананьевич

Смерть
После 1710

Мы используем куки для улучшения работы сайта.