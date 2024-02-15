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?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Павел

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Смирнов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Смерть
Неизвестно

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