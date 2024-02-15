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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Павел
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Смирнов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Смерть
Неизвестно