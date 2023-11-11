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Спирина- Фомина Нина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1965

Отец: Спирин Борис Ефимович

Мать: Краснощекова - Спирина Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошин Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
30.03.1984

Дочь: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
17.10.1987

Сын: Фомин Роман Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
04.07.2007

Сын: Трошин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Трошин Николай Александрович

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