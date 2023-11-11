Спирина- Фомина Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1984
Дочь: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1987
Отец ребёнка: Фомин Владимир Федорович
Рождение ребёнка
04.07.2007
Сын: Трошин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Трошин Николай Александрович