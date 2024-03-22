Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Агафон Федоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гавриил Федоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пантелей Федоров
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826