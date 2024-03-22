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Федор Иванов

Место рождения

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Иван

Мать: не указана

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Агафон Федоров

Мать ребёнка: ?

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гавриил Федоров

Мать ребёнка: ?

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пантелей Федоров

Мать ребёнка: ?

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1826
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