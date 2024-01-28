Медведев Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медедева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно