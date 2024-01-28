Медведев Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Василий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медедева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев иван васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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