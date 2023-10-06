Букалов Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букалов Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букалов Юрьевич

Мать: Букалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букалова Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
14.02.2020

Дочь: Букалова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Букалова Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
03.10.2023

Дочь: Букалова Марьяна Михайловна

Мать ребёнка: Букалова Марина Анатольевна

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