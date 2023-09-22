Спирин Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение ребёнка
1761
Сын: Спирин Иван Сидоров
Мать ребёнка: Спирина Екатерина Семенова
73 года в 1834, умер 1844 1850 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив 55 лет в 1816 г., 73 года в 1834 г. 1834 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив ГАТО 154-8-491
Рождение ребёнка
1766
Сын: Спирин Данил Сидоров
Мать ребёнка: Спирина Екатерина Семенова
35 лет в 1801 году ГАТО Тобольск. 156.15.1145. ИР СПасское (Ильина) 1801 52 лет в 1816 г., 70 лет в 1834 г. 1834 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив ГАТО 154-8-491
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Дочь: Спирина Авдотья Сидорова
Мать ребёнка: Спирина Екатерина Семенова
15 лет в 1782 году ГАТО (Тобольск). 154-8-195. РС Саламатовской волости 1795, Д.Ильина
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Сын: Спирин Павел Сидоров
Мать ребёнка: Спирина Екатерина Семенова
77 лет в 1851 г. Умер в 1852 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив 43 года в 1816 г., 61 лет в 1834 г. 1834 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив ГАТО 154-8-491
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Спирина Евфимия Сидорова
Мать ребёнка: Спирина Екатерина Семенова
11 лет в 1788 году ГАТО Тобольск. 156.15.1130. ИР Спасское (Ильина) 1788 Исповедные росписи
Бракосочетание
Неизвестно
1801 - вдова ГАТО Тобольск. 156.15.1145. ИР СПасское (Ильина) 1801 1795 - вдова Умершего Сидора Спирина жена Катерина Семенова дочь, взятая Мостовской волости из с.Турушевского государственная 67 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно