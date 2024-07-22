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Шушлебина Марина Игнатиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушлебин Илларион Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушлебин Николай Илларионов

Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев

Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.

Дочь: Шушлебина Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев

Мещанин г. Пишпека Иларион Иаковлев Шушлебин и законная жена его Мария Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин селения Аламедин Петр Кононов Чернецов и мещанская жена Гликерия Игна... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.

Сын: Шушлебин Иоанн Илларионов

Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев

Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин Аулиеатинского уезда Михайловской выселки Сергий Леонтьев Кожанов и... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1889 ст.

Дочь: Шушлебина Александра Илларионова

Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев

Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Запасной унтер-офицер Лука Прокопиев Погорелов и отставного рядового Севастиан... Показать все
Смерть
28.12.1889
Пишпекского мещанина Иллариона Иаковлева Шушлебина жена Мария Игнатиева, от угара

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