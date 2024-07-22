Шушлебина Марина Игнатиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушлебин Николай Илларионов
Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.
Дочь: Шушлебина Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев
Мещанин г. Пишпека Иларион Иаковлев Шушлебин и законная жена его Мария Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин селения Аламедин Петр Кононов Чернецов и мещанская жена Гликерия Игна... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.
Сын: Шушлебин Иоанн Илларионов
Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев
Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Крестьянин Аулиеатинского уезда Михайловской выселки Сергий Леонтьев Кожанов и... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1889 ст.
Дочь: Шушлебина Александра Илларионова
Отец ребёнка: Шушлебин Илларион Яковлев
Пишпекский мещанин Илларион Иаковлев Шушлебин и законная его жена Марина Игнатиева, оба православные Восприемниками были: Запасной унтер-офицер Лука Прокопиев Погорелов и отставного рядового Севастиан... Показать все
Смерть
28.12.1889
Пишпекского мещанина Иллариона Иаковлева Шушлебина жена Мария Игнатиева, от угара