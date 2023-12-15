Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.05.1918

Муж: Колотай Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Колотай Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Колотай Дмитрий Гаврилович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотай Дмитрий Гаврилович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотай Дмитрий Гаврилович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

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