Жуков Владимир Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2008
Сын: Жуков Владислав Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2011
Дочь: Жукова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности