Жуков Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Владимир Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2008

Сын: Жуков Владислав Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.2011

Дочь: Жукова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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