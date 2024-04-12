Андреевский Михаил Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андреевский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева
Рождение ребёнка
03.05.1853
Сын: Андреевский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева
Рождение ребёнка
12.02.1857
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно