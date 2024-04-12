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Андреевский Михаил Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андреевский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1853

Сын: Андреевский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1857

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Андреевская Наталья Ананьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреевская Наталья Ананьева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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