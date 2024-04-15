Чуркина Аграфена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Палагея Андреевна
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Соломея Андреевна
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно