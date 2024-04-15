Чуркина Аграфена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Аграфена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Палагея Андреевна

Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чуркин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Соломея Андреевна

Отец ребёнка: Чуркин Андрей Маркович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Андрей Маркович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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