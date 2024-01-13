Рябцев Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев Даниил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябцева Зоня Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябцева Зоня Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябцева Зоня Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябцева Зоня Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Зоня Андреевна

Смерть
1944
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