Никитин Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения11.07.1900
Дата смерти23.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1922
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1937 по 1974
Смерть
23.10.1974