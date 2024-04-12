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Попов Александр Павлович

Место рождения

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.08.1847 ст.

Дата смерти

02.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1847 ст.

Отец: Попов Павел Иванович

Мать: Попова Ксения Лукична

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
08.08.1847 ст.
Бракосочетание
26.10.1880 ст.

Жена: Попова Марфа Ивановна

Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Попов Николай Александрович

Мать ребёнка: Попова Марфа Ивановна

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: София Александровна

Мать ребёнка: Попова Марфа Ивановна

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.01.1912
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
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