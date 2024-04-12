Попов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения07.08.1847 ст.
Дата смерти02.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1847 ст.
Отец: Попов Павел Иванович
Мать: Попова Ксения Лукична
Крещение
08.08.1847 ст.
Бракосочетание
26.10.1880 ст.
Жена: Попова Марфа Ивановна
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Попов Николай Александрович
Мать ребёнка: Попова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: София Александровна
Мать ребёнка: Попова Марфа Ивановна
Смерть
02.01.1912