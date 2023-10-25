Островская Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островская Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрьев Александр Ильич

Мать: Аржанова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Островский Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Островский Сергей Анатольевич

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