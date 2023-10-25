Островская Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрьев Александр Ильич
Мать: Аржанова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Островский Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Островский Сергей Анатольевич