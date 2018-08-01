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Лаврентьев Лев Александрович
Лаврентьев Лев Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.2018
Пол
Мужской
Отец
Лаврентьев Александр Леонидович
1982 г.р.
Мать
Лаврентьева (Семенова) Светлана Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2018
Отец:
Лаврентьев Александр Леонидович
Мать:
Лаврентьева Светлана Александровна
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