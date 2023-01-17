Межлумова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межлумова Анна Ильинична

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Место рождения

Ильинская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
По 1995
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
Неизвестно
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
2007
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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